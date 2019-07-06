Samsung выпустила специальную версию смартфона Galaxy A80

Во время презентации модели Galaxy A80 все стали свидетелями сотрудничества корейцев и герлз-бенда Blackpink, которые согласились продвигать эту модель. Аппарат достаточно успешно начал продаваться, а следовательно, компания Samsung решила сделать обратный жест – выпустить эксклюзивную версию, посвященную этой группе. Поклонники, полагают партнеры, будут рады.

Что касается комплекта поставки, то в некоторых азиатских странах это Galaxy Fit или наушники AKG Y500. Очень скоро поставкам Samsung Galaxy A80 Blackpink Special Edition обрадуются жители Сингапура, Вьетнама и Таиланда, где по предварительным данным подарками станут полотенце или небольшая подушка.

В целом, это тот же самый Galaxy A80, без каких-либо видимых изменений. Изменения коснулись лишь упаковки и комплекта поставки, причем для разных стран, разная комплектация. Коробка, как видно из изображений, окрашена в розово-черные тона. Внутри можно видеть специальный чехол, USB-кабель, а также подставка для зарядки девайса. Естественно, все в розово-черном цвете.