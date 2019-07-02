23:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Игра для Android тайно воровала пароли пользователей Facebook и Google

Игра для мобильной операционной системы Android крадет данные учетных записей для входа в Google и Facebook. Об этом сообщают специалисты из компании Wandera.

По их данным, игра под названием Scary Granny ZOMBIE Mod: The Horror Game 2019 тайно воровала у пользователей логины и пароли от учетных записей в Google и Facebook. К настоящему моменту игру установили более 50 тысяч пользователей, которые скачали данное приложение из магазина Google Play. Сервис является клоном более популярной игры Granny, которую скачали более миллиона пользователей.

Первое время вредоносная активность игры Scary Granny была незаметной. Однако через несколько дней после установки Scary Granny потребовала у своих пользователей логин и пароль от Google. Позднее выяснилось, что приложение похищало данные пользователей.

Специалисты отметили, что все данные пользователей передавались злоумышленникам. Кроме того, игра способна создавать фейковое приложение Facebook, требуя от пользователей ввести свои данные, которые впоследствии также отправлялись злоумышленникам. После жалобы специалистов игру Scary Granny удалили из Google Play.

Эксперты подчеркивают, что игра Scary Granny позволила злоумышленникам получить номера телефонов, даты рождения, файлы cookies и другие данные, а также сведения учетных записей, необходимые для входа в Google и Facebook.
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
В Сети появились изображения будущего смартфона LG Stylo 5
Samsung работает над складным смартфоном: в сети появились фото
IT-разработчики создали приложение для смартфонов, которое стирает людей с фото
Telegram разрешит своим пользователям передавать права на каналы
Xiaomi представила новый загадочный бренд смартфонов для молодежи
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареями
Каким ноутбуком пользуется Владимир Путин, выяснили журналисты
Стала известна дата презентации Samsung Galaxy Note 10
В Telegram добавят функцию геочата
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку. Узнай зачем
Популярные новости
NASA показало удивительные облака Юпитера NASA показало удивительные облака Юпитера
Apple Watch спасли жизнь пожилой женщине, попавшей в&nbsp;ДТП Apple Watch спасли жизнь пожилой женщине, попавшей в ДТП
YouTube не&nbsp;будет предлагать видео, которое вам не&nbsp;нравится. Как включить функцию YouTube не будет предлагать видео, которое вам не нравится. Как включить функцию
У&nbsp;Boeing 737 Mах новая проблема. Вернется&nbsp;ли самолет в&nbsp;небо&nbsp;&mdash; неизвестно У Boeing 737 Mах новая проблема. Вернется ли самолет в небо — неизвестно
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!
У&nbsp;SUPER.KG очередной миллион! У SUPER.KG очередной миллион!
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; признали лучшим налогоплательщиком года ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года