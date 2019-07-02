Игра для Android тайно воровала пароли пользователей Facebook и Google

Игра для мобильной операционной системы Android крадет данные учетных записей для входа в Google и Facebook. Об этом сообщают специалисты из компании Wandera.

По их данным, игра под названием Scary Granny ZOMBIE Mod: The Horror Game 2019 тайно воровала у пользователей логины и пароли от учетных записей в Google и Facebook. К настоящему моменту игру установили более 50 тысяч пользователей, которые скачали данное приложение из магазина Google Play. Сервис является клоном более популярной игры Granny, которую скачали более миллиона пользователей.

Первое время вредоносная активность игры Scary Granny была незаметной. Однако через несколько дней после установки Scary Granny потребовала у своих пользователей логин и пароль от Google. Позднее выяснилось, что приложение похищало данные пользователей.

Специалисты отметили, что все данные пользователей передавались злоумышленникам. Кроме того, игра способна создавать фейковое приложение Facebook, требуя от пользователей ввести свои данные, которые впоследствии также отправлялись злоумышленникам. После жалобы специалистов игру Scary Granny удалили из Google Play.

Эксперты подчеркивают, что игра Scary Granny позволила злоумышленникам получить номера телефонов, даты рождения, файлы cookies и другие данные, а также сведения учетных записей, необходимые для входа в Google и Facebook.