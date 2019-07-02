Huawei может выпустить смартфон без разъемов и кнопок

Китайская компания Huawei начала тестировать смартфон, главной особенностью которого станет отсутствие кнопок и отверстий. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил инсайдер Судханшу Амбхоре.

Новый концептуальный телефон станет преемником моноблочных устройств Vivo Apex 2019 и Meizu Zero.

По словам инсайдера, у компании уже есть работающий прототип, который лишен физических кнопок. Им на замену может прийти, например, сенсорная грань. При этом неизвестно, поступит ли концептуальный смартфон в производство.

Напомним, что на Meizu Zero так и не смогли собрать средства — краудфандинговая кампания, итогом которой должен был стать релиз смартфона, провалилась. Однако Vivo Apex 2019 — первая в мире модель телефона без отверстий — должна поступить в продажу уже этим летом.

В мае Министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее дочерних компаний в черный список. Фирма не смогла бы закупать компоненты и технологии американских производителей, в частности, Google. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Осаке после завершения саммита «большой двадцатки» заявил, что Huawei исключат из черного списка.