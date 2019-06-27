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Техноблог

Samsung работает над складным смартфоном: в сети появились фото

Фото из Интернета

Сегодня корейская компания Samsung разрабатывает усовершенствованную технологию складного гаджета, чтобы поклонники современных девайсов пользовались работоспособным и надежным смартфоном. Специалисты Samsung также работают над другим проектом аппарата со сгибаемым дисплеем.

Дизайнеры издания LetsGoDigital опубликовали ряд высококачественных рендеров, основанных на патентах корейского бренда. Смартфон оснащен одним экраном, который сгибается наружу.

Специалисты добавляют, что гаджет загнут по краям по аналогии с моделями Note и S, что еще больше его роднит с ними устройство в части общего стиля. По идее разработчиков, в складном смартфоне есть всего одна камера, которая врезана в дисплей. Однако из-за сгибаемой системы она может быть как основной, так и фронтальной.

Из-за проблем с дисплеем складной смартфон Samsung Galaxy Fold так и не появился на прилавках магазинов. Эксперты пока не торопятся судить судьбу новинки на рынке, но при этом отмечают, что сама идея сгибаемого гаджета выглядит интересно.

Напомним, что корейская корпорация подала обращение на регистрацию интеллектуальной собственности в конце 2017 года.
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