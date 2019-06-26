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Техноблог

IT-разработчики создали приложение для смартфонов, которое стирает людей с фото

В магазине приложений App Store появилось приложение для iPhone, автоматизирующее процесс удаления людей с фотографий. Называется оно Bye Bye Camera (Пока, пока, камера) и использует технологии «искусственного интеллекта».

За программой стоит цифровой художник и лидер арт-коллектива Do Something Good под ником Damjanski. В интервью изданию Artnome он сообщил, что работал над проектом «вместе с двумя своими давними соратниками, Андреем и Павлом из России».

Программа использует уже существующие инструменты для анализа и манипулирования изображениями, пишет TechCrunch. Это эффективный классификатор объектов YOLO, определяющий границы подлежащего удалению участка, а также алгоритм, заполняющий этот участок на основе анализа окружающего изображения.

По словам автора, Bye Bye Camera разработана так, чтобы удалять с фото людей, но не животных. Damjanski рассматривает свое творение скорее как арт-проект, чем как полезную утилиту (тем более, что результаты ее работы не всегда качественны, а оставить кого-то из людей на фото нельзя). Bye Bye Camera должна заставить нас задуматься, как ИИ видит людей, а также о будущем, в котором алгоритмы заменяют человеческий труд.
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