Xiaomi представила новый загадочный бренд смартфонов для молодежи. Телефоны под брендом CC предназначены для творческих людей и любителей селфи. Генеральный директор компании Лей Юн представил новый бренд смартфонов, ориентированный на молодую аудиторию.

Фото из интернета

Бренд получил название CC, что расшифровывается как Colorful & Creative («Красочные и креативные»), а разработкой устройств займется команда под названием Chic & Cool 90. Как понимать число 90, не совсем понятно: не исключено, что речь идет о числе сотрудников нового подразделения.

При этом известно, что члены команды Chic & Cool 90 — сплошь «молодые люди с обширными знаниями в области искусства, а их продукты будут ориентированы на молодых законодателей моды».

Стоит отметить, что новый бренд тесно связан с фирмой Meitu, с которой Xiaomi заключила соглашение в ноябре прошлого года. Согласно договору, Xiaomi будет выпускать устройства Meitu и активно использовать ее технологии, в частности, касающиеся бьютификации при съемке фото. Лей Юн сообщил, что смартфоны нового бренда будут созданы в рамках концепции Xiaomi X Meitu AI Aesthetics Lab. Под этим, вероятно, и стоит понимать симбиоз аппаратного обеспечения Xiaomi и программных наработок Meitu.

В обозримом будущем будут представлены первые продукты нового бренда — CC9 и CC9e. Девятка в названиях означает девятилетие Xiaomi. А вот как будут выглядеть полные названия телефонов, неясно: то ли Xiaomi CC9, то ли Meitu CC9. Не так давно в Сеть просочилось изображение CC9 с откидной камерой в стиле ASUS Zenfone 6, и на его корпусе различимо слово Meitu. Лей Юн этот момент не прояснил.

Xiaomi представила новый загадочный бренд смартфонов для молодежи. Среди их особенностей упоминаются тройные камеры. Вообще, в Сети предполагают, что CC9 и CC9e, скорее всего, будут построены на базе моделей Xiaomi семейства Mi 9.

Таким образом, в «копилке» Xiaomi сегодня сразу четыре бренда телефонов: непосредственно Xiaomi, а также Redmi, Pocophone и сегодняшний новичок CC.