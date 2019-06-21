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Техноблог

Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареями

Американская компания Apple отзывает свои устройства MacBook Pro вследствие технических проблем с батареями.

Ноутбуки, которые были реализованы с сентября 2015 года по февраль 2017-го, признаны некачественными. Согласно сведениям, представленным компанией Apple, у ряда устройств велик риск возгорания аккумулятора. Однако, уточняют создатели, не все 15-дюймовые модели MacBook Pro имеют такой дефект.

Чтобы проверить свой девайс, следует ввести серийный номер устройства на официальном сайте поддержки Apple. Если программа подтвердит, что у вашего ноутбука есть брак, то можно будет произвести бесплатную замену батареи в любом авторизированном сервисном центре.

Ранее сообщалось, что Apple собирается перенести производство из Китая. Такое решение обусловлено конфликтом между Вашингтоном и Пекином. 
 
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