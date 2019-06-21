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Техноблог

Каким ноутбуком пользуется Владимир Путин, выяснили журналисты

Журналисты внимательно изучили фото официальной хроники Кремля и выяснили, каким ноутбуком пользуется президент Российской Федерации Владимир Путин.

На одном из снимков Кремля зафиксировали президента России Владимира Путина, работающего с документами. Однако внимание журналистов привлекли не они, а размещенный на столе ноутбук. Репортеры смогли определить модель его рабочего компьютера.

На его столе — портативный компьютер с заклеенным логотипом. По внешнему виду журналисты смогли определить его модель. Это черный HP Pavilion 15, являющийся обычным офисным лэптопом с процессором Intel Core i5, 8 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт встроенной.

из интернета
Фото из интернета

Работает президент на операционной системе Windows, однако это не точно — возможно, служба безопасности удалила ее и поставила более безопасную систему Linux.

Заказать «ноутбук Путина» можно всего за 45 тысяч рублей. Он находится в свободной продаже, но без специального программного обеспечения, предназначенного для шифрования и защиты.
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