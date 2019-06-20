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Техноблог

Стала известна дата презентации Samsung Galaxy Note 10

Специалисты CNET, ссылаясь на собственные источники, заявили о том, что корпорация из Южной Кореи решила, когда же будет представлено новое мобильное устройство Samsung Galaxy Note.

Представители бренда Samsung продемонстрируют свой новый продукт в рамках мероприятия Unpacked, которое состоится 7 августа текущего года. Напомним, в прошлом году состоялась презентация Samsung Galaxy Note 9 9 августа. При этом место проведения мероприятия с 2018 года не изменилось.

В компании Samsung на данный момент официальную дату презентации не назвали, а если даже сведения CNET достоверные, то все равно существует вероятность, что руководство южнокорейского бренда может перенести дату мероприятия новинки на несколько дней.

Вероятно, одновременно с Samsung Galaxy Note 10 будут показаны и новые аппараты производителя.
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