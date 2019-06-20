В Telegram добавят функцию геочата. Соответствующая информация содержится в сообщении Telegram.

Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата. Это означает, что в таком чате смогут общаться люди с общими интересами, находящиеся неподалеку друг от друга.

Любой юзер Telegram сможет создать свой геочат с определенной тематикой, указать собственное местоположение и радиус геолокации, который может составлять от 100 метров до 6 километров.

Пользователи, присоединившиеся к геочату, смогут просматривать всю его историю, в том числе ту, которая уже была до их вступления. Количество пользователей в чате неограничено.