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Техноблог

Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку. Узнай зачем

Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу. Об этом пишет The Verge со ссылкой на сообщение пользователя Twitter под ником WalkingCat.

Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win. Обычно на полноразмерных клавиатурах там находится кнопка вызова контекстного меню.

WalkingCat обнаружил опрос, в котором Microsoft предлагает оценить удобство использования новой клавиши. В нем всего шесть вопросов, среди которых «Пробовали ли вы пользоваться кнопкой Office?» и «Пробовали ли вы новые сокращения с использованием кнопки Office?». Также пользователям предлагается оставить собственные пожелания по улучшению работы новой кнопки.

Текущая версия раскладки под названием Microsoft Natural была представлена в 1994 году. Большинство клавиатур, которые не соответствуют данной раскладке (например, отсутствуют две клавиши Win или кнопка вызова меню), не проходит сертификацию Microsoft. Исключение составляли лишь ноутбуки, в которых кнопки могли менять местами или убирать.
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