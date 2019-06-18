Mail.Ru запустила голосового помощника «Маруся». Пока в тестовом режиме

Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника «Маруся». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания, голосовой помощник запущен в тестовом режиме. Он доступен для скачивания в App Store и Google Play. Для доступа к ассистенту нужно оставить заявку на сайте marusia.mail.ru или попросить доступ у тех, кто уже тестирует приложение.

«Маруся» умеет искать нужную информацию в интернете, включать любимую музыку на радио или из плейлиста пользователя «ВКонтакте», может подсказать прогноз погоды, сообщит стоимость железнодорожных и авиабилетов.

Кроме этого, команда «Маруся, запомни» сохранит в памяти ассистента важную информацию и воспроизведет ее при фразе «Маруся, напомни».

Разработчики отмечают, что «Маруся» постоянно совершенствуется — нейросети, используемые для работы с речью и диалогами, постоянно обучаются на новых данных. В MRG рассчитывают, что со временем голосовой помощник будет интегрирован в другие продукты Mail.ru Group и сервисы других компаний.