Инсайдеры слили в Сеть характеристики iPhone 2020 года

Стали известны характеристики iPhone 2020 года. Аналитик Го Минси сообщил подробности об iPhone, которые Apple собирается выпустить.

Компания представит три новые модели, рассказал эксперт. Одна из них получит экран с диагональю 6,7 дюйма, другую модель оснастят дисплеем с 5,4 дюйма. Это меньше, чем у iPhone XS, пишет Ferra.ru.

У третьей модели, вероятно, дисплей будет иметь диагональ в 6,1 дюйма. И она, считает аналитик, станет явным «аутсайдером» линейки по технологическому оснащению, так как не будет поддерживать сети 5G в отличие от двух других моделей.

При этом инсайдер отмечает, что девайсы будущего года не будут продолжать текущие продукты. Это будет что-то новое.