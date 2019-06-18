Создана программа для взлома всех iPhone

Израильская компания Cellebrite создала программу для взлома iPhone и iPad, работающих на операционных системах от iOS 7 до iOS 12.3.

Приложение называется UFED Premium, его разрабатывали специально для правоохранительных органов, чтобы они смогли обеспечить доступ к любому устройству.

Помимо гаджетов Apple, программа извлекает файлы из смартфонов с операционной системой Android, в том числе из Samsung Galaxy S9, сообщает Федеральное агентство новостей.

В конце января турецкий эксперт раскрыл простой способ взлома iPhone. Это возможно при помощи iCloud.

Эксперт из Турции в области кибербезопасности Мелих Севим обнаружил уязвимость в iPhone, при помощи которой любой пользователь может получить доступ к хранящимся в смартфоне личным данным. Статья об этом была опубликована на портале The Hacker News. Как объяснил аналитик, Apple связывает номер телефона, который указывается в идентификаторе Apple ID, с аккаунтом его владельца в iCloud. Специалист заметил, что любой пользователь iCloud может указать в сведениях чужой номер телефона и таким образом получить часть данных, связанных с этим номером.