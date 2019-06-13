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Техноблог

«Убийца» флагманов по доступной цене — представлен Xiaomi Mi 9T

Компания Xiaomi представила в Европе два новых смартфона — Mi 9T и Mi 9T Pro. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Компания позиционирует их как «убийц» флагманов. Смартфоны предлагают топовые характеристики по доступной цене. Внешне Mi 9T и Mi 9T Pro выглядят одинаково, у них 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с Full HD разрешением и встроенным сканером отпечатков пальцев.

У смартфонов тройная камера с основным модулем на 48 мегапикселей, дополнительным телефотообъективом с двукратным зумом и «широкоугольником» на 124 градуса. Фронтальная камера выезжает из корпуса в небольшом модуле.

Главное отличие Mi 9T и Mi 9T Pro в процессоре — в младшем стоит Snapdragon 730, а в старшем — Snapdragon 855. Для обеих моделей оперативная память доступна 6 или 8 гигабайт, встроенная — 64 или 128 ГБ флеш-памяти.

В Европе смартфонам удалось сохранить низкую цену, если сравнивать с конкурентами. Младший Mi 9T стоит от 299 до 399 евро в зависимости от объема памяти. Цену старшей модели пока не объявили.
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