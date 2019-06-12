Samsung представила свой самый защищенный смартфон Galaxy Xcover 4s

Компания Samsung официально представила новую модель прочного смартфона Galaxy Xcover 4s. По сравнению с предшественником новинка получит ряд небольших улучшений, сообщил портал @hi-tech.
Galaxy XCover 4s облачен в корпус из твердой резины, который предохраняет гаджет от механических воздействий. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.
Девайс получил процессор Exynos 7885 и пятидюймовый экран. У смартфона 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, есть поддержка microSD.
Фронтальная камера — 13 мегапикселей, основная — 5 мегапикселей. Аккумулятор — 2 тысячи 800 мАч.
Отмечается, что смартфон поступит в продажу не на всех рынках. В июле он появится в Италии по цене €299.
Сертификация MIL-STD 810G гарантирует, что устройство может противостоять суровым климатическим условиям. Вес устройства составляет 172 грамма, а толщина —