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Техноблог

Samsung представила свой самый защищенный смартфон Galaxy Xcover 4s

Фото @hi-tech. Samsung Galaxy Xcover 4

Компания Samsung официально представила новую модель прочного смартфона Galaxy Xcover 4s. По сравнению с предшественником новинка получит ряд небольших улучшений, сообщил портал @hi-tech.

Galaxy XCover 4s облачен в корпус из твердой резины, который предохраняет гаджет от механических воздействий. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Девайс получил процессор Exynos 7885 и пятидюймовый экран. У смартфона 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, есть поддержка microSD.

Фронтальная камера — 13 мегапикселей, основная — 5 мегапикселей. Аккумулятор — 2 тысячи 800 мАч.

Фото NewsBeezer. Samsung Galaxy Xcover 4s сможет выжить в суровых условиях

Отмечается, что смартфон поступит в продажу не на всех рынках. В июле он появится в Италии по цене €299.

Сертификация MIL-STD 810G гарантирует, что устройство может противостоять суровым климатическим условиям. Вес устройства составляет 172 грамма, а толщина — 9,7 миллиметра. Под дисплеем телефона находятся три физические кнопки для доступа к приложениям.
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