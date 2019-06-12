Samsung представила свой самый защищенный смартфон Galaxy Xcover 4s

Компания Samsung официально представила новую модель прочного смартфона Galaxy Xcover 4s. По сравнению с предшественником новинка получит ряд небольших улучшений, сообщил портал @hi-tech.

Galaxy XCover 4s облачен в корпус из твердой резины, который предохраняет гаджет от механических воздействий. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Девайс получил процессор Exynos 7885 и пятидюймовый экран. У смартфона 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, есть поддержка microSD.

Фронтальная камера — 13 мегапикселей, основная — 5 мегапикселей. Аккумулятор — 2 тысячи 800 мАч.

Фото NewsBeezer. Samsung Galaxy Xcover 4s сможет выжить в суровых условиях

Отмечается, что смартфон поступит в продажу не на всех рынках. В июле он появится в Италии по цене €299.