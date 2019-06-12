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Техноблог

Amazon стал самым дорогим брендом в мире

Фото Reuters

Самым дорогим брендом 2019 года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51 процент до $315,5 миллиарда. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Google и Apple оттеснили с первых двух мест в рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ, которое ежегодно публикуют рекламный холдинг WPP и исследовательская компания Kantar Millward, впервые с 2006 года.

Стоимость бренда Apple, занимающего вторую строчку рейтинга, выросла за год на 3 процента до $309,5 миллиарда, а находящегося на третьем месте Google — на 2 процента до $309 миллиарда.

По мнению авторов рейтинга, резкий рост Amazon отражает ее успехи в деле диверсификации своего бизнеса.

«Компания не концентрируется исключительно на онлайн-ритейле, а развивает самые разные сферы от беспилотных автомобилей и голосовых помощников до производства фильмов и сериалов», — заявил Дэвид Рот, глава подразделения WPP по глобальным практикам ритейла и директор BrandZ.

Рейтинг составляют на основе оценки материальных активов компании (недвижимость, предприятия, текущие активы, запасы свободных денежных средств), нематериальных активов (патенты, авторские свидетельства, торговые марки), показателей компании за последний финансовый год, а также опроса около 4 миллионов потребителей из 51 страны мира.

В рейтинге 100 компаний. Их стоимость выросла в сравнении с 2018-м на 7 процентов, составив $4,7 триллиона.

В первую десятку по стоимости брендов вошли восемь американских и две китайские компании. Среди американских компаний из топ-10 также Microsoft ($251,3 миллиарда), Visa ($177,9 миллиарда), Facebook ($159 миллиарда), McDonald`s ($130,4 миллиарда) и AT&T ($108,4 миллиарда). Китайские компании заняли седьмое и восьмое места — Alibaba ($131,3 миллиарда) и Tencent ($130,9 миллиарда).

Больше всех в рейтинге американских компаний — 54, то есть больше половины.

На втором месте Китай с 15 компаниями, на третьем — Германия с восемью.
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