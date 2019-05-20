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Техноблог

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Американские власти полагают, что китайская компания передает сведения органам госбезопасности КНР.

Huawei, второй крупнейший в мире производитель смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 миллионов смартфонов.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

При производстве оборудования Huawei широко использует также американские полупроводники, производимые Qualcomm, Intel и Broadcom. Общий объем закупок китайской компанией комплектующих в США составляет $11 миллиардов.

По сообщениям СМИ, Huawei создала существенные запасы комплектующих и вела работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов.

Выручка Huawei составила в прошлом году $105 миллиардов, прибыль превысила $8 миллиардов.
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