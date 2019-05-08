Хакеры обокрали криптобиржу Binance на $41 миллион

Хакеры с помощью фишинга, вирусов и других атак похитили семь тысяч биткоинов у одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance на общую сумму в $41 миллион. Об этом сообщило Reuters.

Глава Binance Чанпен Чжао сообщил, что средства вкладчиков не пострадают, поскольку компания восстановит потери с помощью своего фонда.

За несколько часов до атаки хакеров Чанпен Чжао написал в Twitter, что из-за непредвиденного обслуживания сервера на два часа ограничат доступ к депозитам и снятию средств со счетов. Он призвал пользователей ничего не опасаться.

После атаки хакеров на Binance стоимость биткоина снизилась на 4,2 процента, но позднее криптовалюта восстановила потери. Сейчас один биткоин стоит чуть больше $5 900.