Apple прекратила выпуск самых дешевых iPhone

Apple остановила производство смартфонов iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Об этом сообщил ресурс MyDriver.

В компании сочли, что устройства устарели. При этом их владельцам пока не будут отказывать в обслуживании, поскольку комплектующих для указанных моделей произвели в достаточном количестве.

Пресс-секретарь группы МТС подчеркнул, что iPhone 6S остается популярным товаром даже спустя четыре года после релиза: «Несмотря на внушительный по меркам мобильного рынка возраст, iPhone 6S пользуется спросом у покупателей. Особенно среди пользователей, которые хотят купить свой первый iPhone».