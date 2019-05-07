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Техноблог

Apple прекратила выпуск самых дешевых iPhone

Фото Depositphotos

Apple остановила производство смартфонов iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Об этом сообщил ресурс MyDriver.

В компании сочли, что устройства устарели. При этом их владельцам пока не будут отказывать в обслуживании, поскольку комплектующих для указанных моделей произвели в достаточном количестве.

Пресс-секретарь группы МТС подчеркнул, что iPhone 6S остается популярным товаром даже спустя четыре года после релиза: «Несмотря на внушительный по меркам мобильного рынка возраст, iPhone 6S пользуется спросом у покупателей. Особенно среди пользователей, которые хотят купить свой первый iPhone».
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