Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал видео с запуском в космос смартфона Redmi Note 7. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Redmi Note 7 подняли на 30 километров при помощи специальной установки с шаром, который лопнул, когда температура достигла −60 градусов. Защиту устройства при приземлении обеспечил специальный каркас, изготовленный на 3D-принтере.

Ролик создали с целью подчеркнуть, что устройство Xiaomi сделано на «внеземном» уровне. Для описания гаджета используется фраза out of this world («внеземной»).