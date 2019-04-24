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Техноблог

Новый планшет Samsung Galaxy View 2 впервые показали на рендерах и видео

Samsung Galaxy View 2 прошел сертификацию в сентябре 2018 года, но до сих пор не представлен официально. Однако в ближайшее время можно ждать анонса, поскольку в Сеть слили официальные пресс-рендеры «гиганта», сообщил портал @hi-tech.

Как и его предшественник, оригинальный Galaxy View 2015 года, View 2 представляет собой огромный планшет, который комплектуется встроенной подставкой. У View был 18,4-дюймовый сенсорный экран, его преемник получил чуть меньшую 17,5-дюймовую панель.

Новая модель получила переработанную подставку, которая выглядит намного более эргономичной. На планшете удобно набивать текст, поскольку даже лежа на «спине» он все равно будет немного наклонен к вам.

Вместо «ручки» у второго поколения планшета есть большое круглое отверстие, которое помогает выдвигать подставку и переносить устройство.

Galaxy View 2 будет работать на чипсете Samsung Exynos 7885 в сочетании с 3 гигабайтами оперативной памяти. Так что, как и его предшественника, флагманом новинку не назовешь. О стоимости устройства пока ничего не сообщают.
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