Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Эксперты выяснили, что некоторые приложения для iPhone записывают и сохраняют действия, которые отображаются на экране. Это происходит без уведомлений и разрешения от пользователя, сообщил портал RG Digital.

По его данным, такие компании, как Air Canada, Hollister и Expedia, монетизируют собранные без ведома пользователей данные. Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию «воспроизведения сеанса», которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.

В результате владельцы приложений получают доступ к информации, как люди взаимодействовали с программой: какие функции использовали и личные данные вводили.

Специалисты пояснили, что подобные действия могут привести к утечке персональной информации.

Пароли, данные банковских карт и документы пользователей не защищены надежным шифрованием и могут попасть в руки злоумышленников.

На данный момент такая слежка за пользователями не регламентируется. Эксперты полагают, что, после того как к проблеме привлекли внимание, появятся механизмы, позволяющие контролировать утечку личных данных.