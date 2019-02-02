Меняйте пароли. В интернет выложили огромную базу краденых данных

Неизвестные выложили в интернет гигантскую базу, состоящую из 2,2 миллиарда уникальных пользовательских идентификаторов и связанных с ними паролей. База свободно распространяется через торрент-трекеры и пиратские форумы, сообщил портал RG Digital.

Сборник логинов, электронных адресов и паролей к ним получил название Collections #2-5 — по всей видимости, его авторы намекают на первую «коллекцию», выложенную в интернете в январе. Тогда на одном из файловых хостингов появилась 87-гигабайтная база, включающая 773 миллиона пользовательских идентификаторов и 22 миллиона паролей.

Это самая большая коллекция краденых данных, которые мы когда-либо видели. Основатель компании Phosphorus.io Криса Руланд

Предполагается, что часть информации опубликовали впервые.

Именно такие базы изучают специалисты, чтобы затем составить рейтинги самых часто встречающихся и неудачных паролей. Пользователи интернета, вопреки всем рекомендациям, используют не сложные комбинации символов, а простые — 123456, password, qwerty и так далее.