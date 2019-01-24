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Километровая скважина в Антарктиде. Завораживающее видео погружения

Фото @salsaantarctica/Instagram

В озере Мерсер, расположенном под километровым слоем льда в Антарктиде, обнаружили останки живых существ — рачков и тихоходок. Теперь в интернете появилось видео спуска в эту огромную скважину.

«Присоединяйтесь к нам в путешествии на глубину 1 100 метров под ледовый щит в подледное озеро Мерсер», — пишет официальный аккаунт команды исследователей в Instagram.

Камера проходит по ледяному тоннелю и опускается в глубины, которые никогда не изучал человек. Видео погружения завораживает.

Озеро Мерсер обнаружили около 10 лет назад. Его площадь около 160 квадратных километров — вдвое больше, чем, например, остров Манхэттен. Это одно из 400 подобных озер в Антарктиде. Они вызывают большой интерес ученых — если там есть живые микроорганизмы, это может стать косвенным подтверждением существования жизни под ледяными шапками Марса, отметил портал @hi-tech.
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