Антарктида и Гренландия теряют лед быстрее в шесть раз, чем 30 лет назад

Международная группа климатологов обнаружила, что за последние три десятилетия потеря льда Антарктидой и Гренландией ускорилась в шесть раз. Об этом сообщил портал ESA.

Такие результаты специалисты получили, изучив данные с 11 спутников, которые занимаются мониторингом Антарктиды и Гренландии с начала 1990-х годов.

С 1992 по 2017 год Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 триллиона тонн льда. Основная причина — таяние краев ледников из-за нагревающих вод, которое заставляет ледяные щиты перемещаться быстрее в сторону моря.

В случае с Гренландией примерно половина из всего количества потерянного льда утрачена из-за повышения температуры воздуха.

За последние 30 лет потеря льда привела к повышению глобального уровня моря на 0,7 дюйма ( 1,78 сантиметра ).