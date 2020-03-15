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Техноблог

Антарктида и Гренландия теряют лед быстрее в шесть раз, чем 30 лет назад

Фото Pixabay

Международная группа климатологов обнаружила, что за последние три десятилетия потеря льда Антарктидой и Гренландией ускорилась в шесть раз. Об этом сообщил портал ESA.

Такие результаты специалисты получили, изучив данные с 11 спутников, которые занимаются мониторингом Антарктиды и Гренландии с начала 1990-х годов.

С 1992 по 2017 год Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 триллиона тонн льда. Основная причина — таяние краев ледников из-за нагревающих вод, которое заставляет ледяные щиты перемещаться быстрее в сторону моря.

В случае с Гренландией примерно половина из всего количества потерянного льда утрачена из-за повышения температуры воздуха.

За последние 30 лет потеря льда привела к повышению глобального уровня моря на 0,7 дюйма (1,78 сантиметра).

Согласно мнению ученых, худший сценарий предполагает, что к концу столетия таяние антарктического и гренландского льда поднимет уровень моря на 17 сантиметров. Это приведет к тому, что около 400 миллионов людей окажутся под угрозой ежегодных прибрежных наводнений.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146510/
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