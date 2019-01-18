В Казахстане создадут собственную марку автомобиля

В Казахстане приступили к созданию отечественной марки. Нашлись инвесторы, среди них китайская компания JAC, готовая профинансировать проект, заявил руководитель Ассоциации автомобильного бизнеса РК Андрей Лаврентьев, передает МИА «Казинформ».

«Это будет отечественная марка, как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada. Не могу сказать точно, когда завершим работу. Однако поручение есть. Правительство тоже поставило четкую цель. Главное, инвесторы заинтересованы в проекте. Возможно, скоро обрадуем казахстанцев хорошей новостью», — отметил Андрей Лаврентьев.

Подробностей он раскрывать не стал, не придумали пока и названия для отечественной машины, пока есть лишь предложения со стороны компании JAC.

Недавно ассоциация подвела итоги 2018 года. В стране продали 60 тысяч новых легковых автомобилей, причем половина из них собраны на территории республики — Lada, Hyundai, Kia, Daewoo, Skoda, Chevrolet и УАЗ.

Андрей Лаврентьев призвал пристальнее присмотреться к электромобилям, так как за ними будущее. Люди с неохотой воспринимают новое, да и привыкли ездить на бензине, но стереотипы надо ломать, считает он.