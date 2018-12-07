К Земле приближается яркая комета

В середине декабря комета Виртанена максимально приблизится к Земле. Ее можно будет рассмотреть невооруженным глазом практически из любой точки Северного полушария, сообщил портал @hi-tech.

По его данным, 16 декабря комета Виртанена пролетит на рекордно малом с момента ее открытия расстоянии от Земли — всего 10,5 миллиона километров. Это в пять раз меньше, чем расстояние между Марсом и Землей в период великого противостояния, когда дистанция между двумя планетами минимальна.

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С 12 по 16 декабря комета достигнет максимальной яркости. Кроме того, во время ее максимального сближения с Землей начнется метеоритный поток Геминиды. Наблюдать за кометой Виртанена можно будет почти до середины января.