К Земле приближается яркая комета

В середине декабря комета Виртанена максимально приблизится к Земле. Ее можно будет рассмотреть невооруженным глазом практически из любой точки Северного полушария, сообщил портал @hi-tech.
По его данным, 16 декабря комета Виртанена пролетит на рекордно малом с момента ее открытия расстоянии от Земли — всего 10,5 миллиона километров. Это в пять раз меньше, чем расстояние между Марсом и Землей в период великого противостояния, когда дистанция между двумя планетами минимальна.
Комету открыли в 1948 году. 46P/Виртанена — короткопериодическая комета, которая полностью облетает вокруг Солнца за 5,4 года. Диаметр ее ядра не превышает