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Техноблог

NASA показало, как выглядит потенциально опасный для Земли астероид

Космический зонд OSIRIS-Rex добрался до астероида Бенну и снял его вращение. Видео потенциальной угрозы для Земли опубликовало NASA.

«Проведя в космосе более двух лет и пролетев больше двух миллиардов километров, космический аппарат OSIRIS-Rex прибыл в пункт назначения, к астероиду Бенну», — говорится в сообщении аэрокосмического агентства.

У астероида зонд проведет около года, изучая возможность безопасно собрать образцы грунта. Затем он отправит капсулу с образцами на Землю, которая прибудет ориентировочно в сентябре 2023 года.

В сентябре 2016 года NASA вывело на околоземную орбиту зонд OSIRIS-Rex, который должен провести забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). В агентстве заявили, что это не изменит траекторию полета астероида и не сделает более вероятным его падение на Землю.

Астероид (101955) 1999 RQ36 размером 500 метров открыли ученые проекта LINEAR Массачусетского технологического института. Предполагается, что в 2182 году он сблизится с Землей. Астероид считается главным потенциально опасным объектом для нашей планеты.
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