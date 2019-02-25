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Техноблог

Смартфон G8 с бесконтактным управлением представила LG

Фото androidpolice.com. Смартфоном G8 можно управлять жестами

Компания LG представила новый флагман G8, который получил 3D-камеру, которая предназначена для разблокировки по лицу и распознавания жестов руки. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Можно махать рукой перед экраном и выполнять различные действия в приложениях и играх. Но, по данным издания AndroidPolice, жесты выполнять сложно и неудобно, поэтому такое новшество пока выглядит больше как бонус.

Более интересной «фишкой» выглядит экран, который излучает звук. LG перенесла технологию Crystal Sound из телевизоров в смартфоны — дисплей G8 выступает в роли резонирующей поверхности и звук идет прямо из него.

Фото androidpolice.com. Смартфон LG G8

В плане дизайна смартфон практически не изменился по сравнению с прошлогодним LG G7 ThinQ — сзади стекло и металлическая рамка в основе. Основная камера осталась двойной — обычный 12-мегапиксельный и широкоугольный объектив 16 мегапикселей.

Смартфон получил дисплей 6,1 дюйма, процессор Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Аккумулятор — 3 500 мАч.

Фото androidpolice.com. Смартфон LG G8

Цену и дату старта продаж LG G8 пока не объявили.
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