Флагманский смартфон с тремя экранами представила LG

Компания LG презентовала новый смартфон линейки V Series — V60 ThinQ 5G. Он оборудован тремя экранами (двумя крупными и одним небольшим, 2,1-дюймовым) и поддерживает работу с сетями 5G. Об этом сообщила «Популярная механика».

Обе части дисплея имеют диагональ 6,8 дюйма , соотношение сторон 20,5:9 и разрешение Full HD+. Кроме того, аппарат имеет 2,1-дюймовый монохромный экран.

Фото LG. Флагманский смартфон V60 ThinQ 5G

V60 ThinQ 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865 с модемом 5G, позволяющим работать с сетями пятого поколения. Объем оперативной памяти — 8 гигабайт, объем флеш-памяти — 128 или 256 гигабайт. Аккумулятор — 5 000 мАч.

Фото LG. Флагманский смартфон V60 ThinQ 5G

V60 ThinQ 5G оснащен тройной задней камерой: один модуль имеет разрешение 64 мегапикселя, другой — 13-мегапиксельный, третий — ToF-модуль. В LG отметили, что данное устройство — первый ее смартфон, умеющий записывать видео в 8K. Селфи-камера имеет разрешение 10 мегапикселей.

Фото LG. Флагманский смартфон V60 ThinQ 5G

Ожидается, что новинка поступит в продажу в Северной Америке, Европе и Азии в следующем месяце.