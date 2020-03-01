21:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Флагманский смартфон с тремя экранами представила LG

Фото LG. Флагманский смартфон V60 ThinQ 5G

Компания LG презентовала новый смартфон линейки V Series — V60 ThinQ 5G. Он оборудован тремя экранами (двумя крупными и одним небольшим, 2,1-дюймовым) и поддерживает работу с сетями 5G. Об этом сообщила «Популярная механика».

Обе части дисплея имеют диагональ 6,8 дюйма, соотношение сторон 20,5:9 и разрешение Full HD+. Кроме того, аппарат имеет 2,1-дюймовый монохромный экран.

LG
Фото LG. Флагманский смартфон V60 ThinQ 5G

V60 ThinQ 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865 с модемом 5G, позволяющим работать с сетями пятого поколения. Объем оперативной памяти — 8 гигабайт, объем флеш-памяти — 128 или 256 гигабайт. Аккумулятор — 5 000 мАч.

LG
Фото LG. Флагманский смартфон V60 ThinQ 5G

V60 ThinQ 5G оснащен тройной задней камерой: один модуль имеет разрешение 64 мегапикселя, другой — 13-мегапиксельный, третий — ToF-модуль. В LG отметили, что данное устройство — первый ее смартфон, умеющий записывать видео в 8K. Селфи-камера имеет разрешение 10 мегапикселей.

LG
Фото LG. Флагманский смартфон V60 ThinQ 5G

Ожидается, что новинка поступит в продажу в Северной Америке, Европе и Азии в следующем месяце.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145078/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Необычный смартфон с двумя экранами представила LG
Смартфон с раскладным экраном создает компания LG
Смартфон G8 с бесконтактным управлением представила LG
LG разработала складной смартфон с гибким экраном и представит его в январе
Шестнадцать камер на смартфоне. LG намерена удивить пользователей
Смартфон V40 ThinQ с пятью камерами выпустила компания LG
Первые изображения смартфона LG с пятью камерами появились в Интернете
LG представила три модификации смартфона, управляемого стилусом
Популярные новости
WhatsApp уступил статус самого популярного приложения WhatsApp уступил статус самого популярного приложения
Ученые нашли у&nbsp;Земли еще один естественный спутник Ученые нашли у Земли еще один естественный спутник
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3&nbsp;побил рекорд производительности Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 побил рекорд производительности
Какой смартфон самый крутой? А&nbsp;каким вы&nbsp;пользуетесь в&nbsp;жизни? Опрос Какой смартфон самый крутой? А каким вы пользуетесь в жизни? Опрос
Бизнес
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
1 марта, воскресенье
21:34
Флагманский смартфон с тремя экранами представила LG Флагманский смартфон с тремя экранами представила LG
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 марта: днем жарко
20:29
Девушка, пытаясь помочь попавшему в беду водителю, сделала только хуже
20:08
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
19:32
Цифра дня. 345 заправок установили автоматизированную систему отпуска топлива