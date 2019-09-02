Смартфон с раскладным экраном создает компания LG

Компания LG решила сделать шаг вперед в дизайне складных смартфонов и запатентовала гаджет с гибким экраном, который значительно отличается от Galaxy Fold. Об этом сообщил портал GSM Arena.

Складной механизм позволяют экрану устройства LG сгибаться в обе стороны. Кроме того, дисплей смартфона использует второй механизм, который отвечает за сгиб экрана по центру. В сложенном виде смартфон получает экраны с обеих сторон корпуса.

Патент зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности и в Государственном управлении интеллектуальной собственности Китая.