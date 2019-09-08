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Техноблог

Необычный смартфон с двумя экранами представила LG

Фото Engadget. Смартфон справа, слева — экран чехла

Компания LG представила флагман G8X, который выглядит как обычный смартфон, но если к нему подключить чехол, то он превращается в гаджет с двумя экранами. Об этом сообщило издание Engadget.

В таком виде между двумя экранами есть большая рамка, так что это совсем другой эффект, не как в Galaxy Fold. Экраны LG G8X с чехлом полностью повторяют друг друга — 6,4 дюйма, OLED, Full HD+.

Компания предлагает с помощью дополнительного экрана запускать два разных приложения одновременно, две веб-страницы в браузере, открывать в нижней части клавиатуру и текстовый документ сверху, играть, смотреть матч и одновременно следить за показателями.

Корпус LG G8X защищен по стандарту IP68 и военному американскому стандарту MIL STD 810G — он крепкий и не боится воды. Есть две камеры — основная с разрешением 12 мегапикселей и оптической стабилизацией, а также широкоугольная камера на 13 мегапикселей.

Важно, что LG до сих пор не убирает разъем 3,5 мм для наушников, еще и поставила в смартфон отдельный 32-битный ЦАП.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной, есть слот для microSD. Аккумулятора на 4 000 мАч должно хватить на полтора дня работы с одним экраном и всего на день с двумя.
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