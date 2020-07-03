LG готовит смартфон-рулон, у которого экран вытягивается из корпуса

Компания LG запустила производство прототипа смартфона со скручиваемым дисплеем на собственном заводе в Корее. С помощью Project B она хочет вернуть статус производителя премиальных и инновационных смартфонов. Мобильный бизнес приносит LG убытки пять лет подряд, сообщил портал @hi-tech.

Смартфон прозвали рулоном, потому что его дисплей будет вытягиваться из корпуса при необходимости. Для этого используется гибкий OLED-дисплей, который производит китайская компания BOE.

По словам источников, производство смартфона со скручиваемым дисплеем не сложнее, чем со складными экранами. Надо только придумать конструкцию, которая будет поддерживать дисплей в раскрытом состоянии.

Подобную идею показывала китайская компания TCL в одном из прототипов — в обычном состоянии он выглядит как стандартный смартфон, а при необходимости его дисплей можно вытянуть в бок.

Смартфон-рулон от LG появится в 2021 году. Также компания в первой половине 2021 года планирует выпустить классический премиальный флагман, но подробной информации о нем пока нет.