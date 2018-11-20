Toyota Camry получила спортивную версию

Спортивную версию Toyota Camry — TRD (Toyota Racing Development) — представят в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе в конце ноября. Об этом сообщило издание «За рулем».
По его данным, свои версии Camry TRD компания готовит давно, но их продавали только в Японии. Новое поколение Camry — первая попытка TRD выйти со спортивным седаном за пределы домашнего рынка.
В отделении TRD заявляют, что доводку машины делали на гоночных треках, где она будет чувствовать себя, как рыба в воде.
Передняя часть получила новый бампер с окрашенными в черный «глянцевый» цвет элементами. Сзади версию TRD можно легко узнать по небольшому антикрылу на крышке багажника и гребенке диффузора под бампером.
Отличить спортивную версию можно не только по агрессивному аэродинамическому обвесу, но и по шильдикам TRD.