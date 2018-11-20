Toyota Camry получила спортивную версию

Спортивную версию Toyota Camry — TRD (Toyota Racing Development) — представят в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе в конце ноября. Об этом сообщило издание «За рулем».

По его данным, свои версии Camry TRD компания готовит давно, но их продавали только в Японии. Новое поколение Camry — первая попытка TRD выйти со спортивным седаном за пределы домашнего рынка.

В отделении TRD заявляют, что доводку машины делали на гоночных треках, где она будет чувствовать себя, как рыба в воде.

Двигатель у версии трогать не стали — остался 3,5-литровый мотор, который в версии для рынка США выдает 305 лошадиных сил. Двигатель агрегатирован с восьмиступенчатым автоматом. Выхлопная система у версии TRD своя, с более сочным и басовитым звуком.

Передняя часть получила новый бампер с окрашенными в черный «глянцевый» цвет элементами. Сзади версию TRD можно легко узнать по небольшому антикрылу на крышке багажника и гребенке диффузора под бампером.

Toyota Camry TRD получила оригинальные 19-дюймовые легкосплавные колеса. За рулем притаились подрулевые лепестки. На спортивный лад настраивает отделка интерьера с красной прострочкой всего, чего только можно. Даже коврики украшены красной каймой.

Отличить спортивную версию можно не только по агрессивному аэродинамическому обвесу, но и по шильдикам TRD.