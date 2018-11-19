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Техноблог

Toyota представила новый седан Corolla

Фото Андрея Полухина/«Российская газета»

Мировая премьера нового седана Corolla прошла на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу. Спустя некоторое время эту машину показали и в Калифорнии, сообщило издание «Автопарк».

Удивить у Toyota не получилось. Corolla в классическом кузове во многом похожа на ранее представленные универсал и хэтчбек. Хотя, может, это и хорошо, поскольку обе модели поклонников марки не разочаровали.

У седана разделенная на двое радиаторная решетка — насколько крупная снизу, настолько же узкая сверху. Та же головная оптика с тремя светодиодными трубками ДХО. Еще одно новшество — боковые зеркала теперь стоят на ножках ниже линии стекол. Сзади принципиальных отличий от прежней Corolla мало — пожалуй, лишь фонари стали немного другими.

Главные отличия от прежней версии в салоне — новый щиток приборов с большим центральным циферблатом и вынесенный над консолью монитор мультимедийной системы.

Об оснащении машины говорить рано — на каждом рынке японцы предложат более подходящие двигатели с разной мощностью.
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