20:29
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Агент 024

Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84

Во дворе жилого дома по улице Джунусалиева, 84 уже более трех месяцев без движения стоит автомобиль Toyota FunCargo. По словам местных жителей, транспортное средство припарковано у проезжей части и все это время остается без присмотра.

Соседи отмечают, что оно занимает парковочное место и вызывает обеспокоенность у жильцов дома. Люди предполагают, что машина может быть неисправна или брошена владельцем. Кроме того, ее длительное хранение на дороге создает неудобства для других водителей и может повлиять на безопасность движения.

читателей
Фото читателей
Жители дома обращаются к владельцу Toyota FunCargo с просьбой убрать автомобиль. В случае отсутствия реакции они намерены обратиться в соответствующие городские службы для выяснения обстоятельств и принятия мер.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/362559/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начали эвакуировать брошенные на стоянках автомобили
Toyota отказалась от производства легендарного седана Mark X
Toyota показала концепт автомобиля, развлекающего пассажиров во время поездки
Toyota выпустила обновленный Yaris-кроссовер
Toyota выпустила эксклюзивный автомобиль для нового императора Японии
Toyota представила новый 10-местный минивэн Majesty
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали
Toyota представила компактный минивэн Proace City
Дебют новой Toyota Supra — самой быстрой серийной машины японской компании
Необычный лимузин разработали для главы корпорации Toyota
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в&nbsp;магазин на&nbsp;улице Московской В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магазин на улице Московской
Жители жилмассива &laquo;Кок-Жар&raquo; в&nbsp;Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра
По&nbsp;пояс в&nbsp;снегу: в&nbsp;Таласе учителя пробирались на&nbsp;олимпиаду через сугробы По пояс в снегу: в Таласе учителя пробирались на олимпиаду через сугробы
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
20:20
Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84 Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на...
20:01
Доконтактная профилактика ВИЧ. Что это такое и кому рекомендовано
19:40
Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего развития — эксперт
19:24
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
19:12
Задержание нефролога. Случай пациентки изначально был сложным — Барыктабасова