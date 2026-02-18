Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84

Во дворе жилого дома по улице Джунусалиева, 84 уже более трех месяцев без движения стоит автомобиль Toyota FunCargo. По словам местных жителей, транспортное средство припарковано у проезжей части и все это время остается без присмотра.

Соседи отмечают, что оно занимает парковочное место и вызывает обеспокоенность у жильцов дома. Люди предполагают, что машина может быть неисправна или брошена владельцем. Кроме того, ее длительное хранение на дороге создает неудобства для других водителей и может повлиять на безопасность движения.

Фото читателей

