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Спорт

Кыргызстанцы приняли участие в церемонии открытия Азиатских игр

Фото ГАМФКиС. Кыргызстанцы на открытии Азиатских игр

Кыргызстанцы приняли участие в церемонии открытия 18-х летних Азиатских игр. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Азиатские игры стартовали 18 августа в городе Джакарте (Индонезия). По стадиону парадом прошли сборные 45 стран-участниц. Флаг Кыргызской Республики нес волейболист Онолбек Каныбек уулу.

Сегодня на Азиаде разыграют 21 комплект наград. Всего в программе 40 видов спорта. Кыргызстанцы выступят в 28 из них. Турнир по футболу стартовал еще до официального открытия.
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