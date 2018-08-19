Кыргызстанцы приняли участие в церемонии открытия Азиатских игр

Кыргызстанцы приняли участие в церемонии открытия 18-х летних Азиатских игр. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Азиатские игры стартовали 18 августа в городе Джакарте (Индонезия). По стадиону парадом прошли сборные 45 стран-участниц. Флаг Кыргызской Республики нес волейболист Онолбек Каныбек уулу.

Сегодня на Азиаде разыграют 21 комплект наград. Всего в программе 40 видов спорта. Кыргызстанцы выступят в 28 из них. Турнир по футболу стартовал еще до официального открытия.