Теннисистка из Кыргызстана победила на международном турнире

Кыргызстанка Владислава Андреевская победила на международном турнире Bishkek Cup 2 по теннису. Об этом сообщила азиатская федерация данного вида спорта.

Фото из архива 24.kg. Турнир по теннису в Бишкеке

Состязания прошли в Бишкеке. Участвовали около 40 юношей и девушек из КР, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. У кыргызстанцев одно первое, два вторых и три третьих места.

Владислава Андреевская в парном разряде выступала в дуэте с Мунисой Ашурбековой (Узбекистан) и стала чемпионкой. Еще одна кыргызстанка Полина Янчарук в паре с Аидой Пасоновой (РФ) заняла вторую ступень пьедестала. В одиночном разряде у Янчарук второе место, а у Андреевской — третье.

Среди юношей в парных состязаниях дуэты Султан Юнусов (Казахстан) — Илгиз Камчибеков (КР) и Улан Алимбеков (КР) — Жанибек Умбетов (Казахстан) разделили третье-четвертое место. В личном зачете Илгиз Камчибеков стал четвертым.

Напомним, неделей ранее в Бишкеке прошел турнир с похожим составом участников, и там местные теннисисты тоже выступили успешно.