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Спорт

Спортивный календарь с 13 по 19 августа

13-18 августа. Международные соревнования Bishkek Sunrise Open 1 среди юниоров по теннису. Бишкек, Академия тенниса

Состязания проходят в одиночном и парном разрядах. На корты вышли около 90 спортсменов из девяти стран.

17-19 августа. Международные соревнования по кулатуу эртаймаш и туртушуу. Бишкек, клуб «Стронг»

Турнир посвящен памяти основателя кулатуу Темира Турусбекова. Участвуют бойцы-любители.

17-19 августа. Чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу, третий тур. Иссык-Кульская область

Это заключительный тур национального первенства. Предыдущие два прошли в июле.

17-26 августа. Чемпионат Азии среди юниоров и девушек по шахматам. Улан-Батор (Монголия)

За победу борются ведущие молодые шахматисты континента. Среди них и кыргызстанцы.

18 августа — 2 сентября. 18-е летние Азиатские игры. Джакарта, Палембанг (Индонезия)

Болельщики дождались: начинается главное спортивное событие четырехлетия для нашей части света. Участвуют 45 стран. В программе 40 видов спорта.

18-19 августа. Международные соревнования по кикбоксингу. Токмак

Ежегодный турнир проводится в память о трехкратном чемпионе мира Руслане Абасове. Возрастные категории участников — кадеты, юноши и юниоры.

19 августа. Соревнования Summer League по баскетболу 3×3, третий тур. Бишкек, школа № 29

Это новый турнир для Кыргызстана. Запланированы четыре тура с участием мужских команд.
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