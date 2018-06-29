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Спорт

ЧМ-2018 по футболу. Определились все участники плей-офф

На чемпионате мира по футболу  определились все участники плей-офф. Вчера прошли решающие игры в двух группах.

В группе G сборная Бельгии со счетом 1:0 победила команду Англии. Результативный удар нанес Аднан Янузай. Тунис был сильнее Панамы — 2:1. Все три мяча забили африканцы - Яссин Мерия (в свои ворота), Фахреддин Бен Юссеф и Вахби Хазри.

Сборные Бельгии (9 очков) и Англии (6 очков) вышли в 1/8 финала. Тунис (3 очка) и Панама (0 очков) выбыли из дальнейшей борьбы.

В группе H Польша взяла верх над Японией — 1:0. Гол на счету Яна Беднарека. Колумбия с таким же счетом обыграла Сенегал. Отличился Йерри Мина.

Колумбия (6 очков) вышла в плей-офф с первого места. Япония и Сенегал набрали по 4 очка, забили и пропустили по 4 гола. Благодаря меньшему числу полученных желтых карточек вторая путевка в 1/8 финала у японцев. Сенегал и Польша (3 очка) отправляются домой.

По итогам дня стали известны две последние пары 1/8 финала: Бельгия — Япония, Колумбия — Англия. Сегодня на ЧМ день отдыха, а уже завтра стартует плей-офф.

Мундиаль проходит в России. Итоговую таблицу группового этапа и расписание матчей плей-офф смотрите здесь.
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