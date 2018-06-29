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Спорт

Оптимисты. Россияне еще верят в победу своей сборной на чемпионате мира

Фото Григорий Сысоев, РИА «Новости». Сборная России

После проигрыша российской сборной команде Уругвая ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул снизились с 14 процентов до 8. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным опроса, 23 процента россиян верят, что команда Станислава Черчесова дойдет до четвертьфинала. Болельщиков, которые уверены в выходе команды в полуфинал, 12 процентов.

Всероссийский опрос проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

Турнирная таблица здесь.
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