Оптимисты. Россияне еще верят в победу своей сборной на чемпионате мира

После проигрыша российской сборной команде Уругвая ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул снизились с 14 процентов до 8. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным опроса, 23 процента россиян верят, что команда Станислава Черчесова дойдет до четвертьфинала. Болельщиков, которые уверены в выходе команды в полуфинал, 12 процентов.

Всероссийский опрос проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

Турнирная таблица здесь.