19:39
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Спорт

На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф

На чемпионате мира по футболу определилось семь участников 1/8 финала.

ЧМ продолжается в России. Накануне тремя матчами завершился второй тур группового этапа. В группе G сборная Англии разгромила команду Панамы — 6:1. У англичан отличились Гарри Кейн (трижды), Джон Стоунс (дважды) и Джесси Лингард, у панамцев — Фелипе Балой.

В группе H команды Японии и Сенегала сыграли вничью — 2:2. За Японию забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, за Сенегал — Садио Мане и Мусса Ваг. Колумбия уверенно победила Польшу — 3:0. Мячи забили Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо.

По итогам двух туров место в плей-офф себе забронировали сборные России, Уругвая, Франции, Хорватии, Англии, Мексики и Бельгии. Остальные 10 участников 1/8 финала определятся по итогам заключительного, третьего тура. Он стартует сегодня.

Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Турнирная таблица — тут. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда
Ссылка:
просмотров: 3981
Версия для печати
Материалы по теме
Египетский тренер умер, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией
Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу глазами кыргызстанца
Чемпионат мира по футболу. Как успешно предсказывают результаты матчей животные
«Дордой» одолел «Алай» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь с 25 июня по 1 июля
А вы читали? Семь детских книг о футболе
Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
Аdios, Сампаоли. Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера
Праздник футбола. Самые колоритные болельщики чемпионата мира-2018
Популярные новости
Поступок футбольных болельщиков из&nbsp;Сенегала удивил не&nbsp;только Россию Поступок футбольных болельщиков из Сенегала удивил не только Россию
Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном
Свежая кровь. Как кикбоксер из&nbsp;Токмака стал звездой мирового ринга Свежая кровь. Как кикбоксер из Токмака стал звездой мирового ринга
Новая ассистентка тренера футбольного клуба в&nbsp;Норвегии &laquo;уделала&raquo; футболистов Новая ассистентка тренера футбольного клуба в Норвегии «уделала» футболистов
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»