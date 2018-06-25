На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф

На чемпионате мира по футболу определилось семь участников 1/8 финала.

ЧМ продолжается в России. Накануне тремя матчами завершился второй тур группового этапа. В группе G сборная Англии разгромила команду Панамы — 6:1. У англичан отличились Гарри Кейн (трижды), Джон Стоунс (дважды) и Джесси Лингард, у панамцев — Фелипе Балой.

В группе H команды Японии и Сенегала сыграли вничью — 2:2. За Японию забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, за Сенегал — Садио Мане и Мусса Ваг. Колумбия уверенно победила Польшу — 3:0. Мячи забили Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо.

По итогам двух туров место в плей-офф себе забронировали сборные России, Уругвая, Франции, Хорватии, Англии, Мексики и Бельгии. Остальные 10 участников 1/8 финала определятся по итогам заключительного, третьего тура. Он стартует сегодня.

Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Турнирная таблица — тут. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда.