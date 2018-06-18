В Кыргызстане определились чемпионы по шахматам

В Кыргызстане определились чемпионы страны среди игроков в возрасте до 20 лет по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

Фото из архива ИА «24.kg». Шахматный турнир в Бишкеке

Турнир прошел в Бишкеке. Среди девушек за победу боролись пять спортсменок. Они сыграли по круговой системе. Тройку лучших составили Диана Омурбекова (3,5 очка), Заирбек кызы Бегимай (3 очка) и Зарина Усупбекова (2,5 очка).

Среди юношей за доски сели 12 игроков. По итогам семи туров первым стал Руслан Съездбеков (6 очков). На втором месте Нурмат Ажигулов, на третьем — Тагир Таалайбеков (у обоих по 5,5 очка).

Одной из главных задач турнира было выявить шахматистов для участия в предстоящих чемпионатах мира и Азии.