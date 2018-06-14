19:41
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Спорт

«Алай» выиграл матч в чемпионате Кыргызстана по футболу

Фото из архива ФЛК. «Алай» празднует победу

Ошский «Алай» выиграл матч в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Накануне, 13 июня, прошел поединок национального первенства: «Алай» в гостях играл с бишкекским «Илбирсом». Это был второй матч ошан в чемпионате после того, как им присудили шесть поражений. Итог – 3:2 в пользу «Алая».

В его составе отличились Амируддин Шарифи (16-я минута), Акрамжон Умаров (51-я минута) и Одилжон Абдурахманов (90-я минута). У «Илбирса» забили Эрмек Нусубалиев (19-я минута) и Орозбек Тимур уулу (54-я минута).

В турнирной таблице «Илбирс» (11 очков) идет шестым, «Алай» (7 очков) – седьмым. Следующие матчи в чемпионате пройдут 16 и 17 июня.
Ссылка:
просмотров: 893
Версия для печати
Материалы по теме
Египетский тренер умер, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией
Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу глазами кыргызстанца
Чемпионат мира по футболу. Как успешно предсказывают результаты матчей животные
«Дордой» одолел «Алай» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь с 25 июня по 1 июля
На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф
А вы читали? Семь детских книг о футболе
Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
Аdios, Сампаоли. Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера
Популярные новости
Поступок футбольных болельщиков из&nbsp;Сенегала удивил не&nbsp;только Россию Поступок футбольных болельщиков из Сенегала удивил не только Россию
Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном
Свежая кровь. Как кикбоксер из&nbsp;Токмака стал звездой мирового ринга Свежая кровь. Как кикбоксер из Токмака стал звездой мирового ринга
На&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;футболу определилось семь участников плей-офф На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»