«Алай» выиграл матч в чемпионате Кыргызстана по футболу

Ошский «Алай» выиграл матч в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Накануне, 13 июня, прошел поединок национального первенства: «Алай» в гостях играл с бишкекским «Илбирсом». Это был второй матч ошан в чемпионате после того, как им присудили шесть поражений. Итог – 3:2 в пользу «Алая».

В его составе отличились Амируддин Шарифи (16-я минута), Акрамжон Умаров (51-я минута) и Одилжон Абдурахманов (90-я минута). У «Илбирса» забили Эрмек Нусубалиев (19-я минута) и Орозбек Тимур уулу (54-я минута).

В турнирной таблице «Илбирс» (11 очков) идет шестым, «Алай» (7 очков) – седьмым. Следующие матчи в чемпионате пройдут 16 и 17 июня.