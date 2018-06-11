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Спорт

У Кыргызстана украли «золото» на чемпионате мира по пауэрлифтингу

У Кыргызстана украли «золото» на чемпионате мира по пауэрлифтингу (по версии IPF).

Как сообщало ИА «24.kg», на ЧМ, проходящем в Калгари (Канада), отечественный атлет Алымбек Рахимов выиграл серебряную медаль.

Президент федерации данного вида спорта КР Бакыт Керимбеков прокомментировал выступление. «Алымбек до последнего лидировал в общем зачете своей категории (50-59 лет). Чтобы опередить его, представителю Японии надо было в заключительном упражнении (становой тяге) осилить 245 килограммов. Должным образом он этого не сделал, однако судьи попытку засчитали. Японец победил с преимуществом лишь в 2,5 килограмма. Судьи украли «золото» у Кыргызстана», — считает Бакыт Керимбеков.

«Но для нас Рахимов чемпион, — добавил глава федерации. — Он в одиночку представлял КР на ЧМ. Чтобы сэкономить на гостинице, прилетел в Калгари за сутки до выхода на помост. Будь у него на адаптацию два-три дня, показал бы еще более высокий результат».
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