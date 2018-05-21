В Кыргызстане таэквондисты сразились за титул сильнейшего

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

Как отмечено, титул сильнейшего оспаривали 150 спортсменов из Бишкека, Шопокова, Сокулука, Балыкчи, Каракола, а также гости из Алматы. В командном зачете победил клуб «Стронг». На втором месте представители Балыкчи, на третьем — таэквондисты из Шопокова.

В личном зачете в своих категориях первенствовали Данияр Курманалиев, Милана Кудайбердиева, Никита Цой, Игорь Якушев, Виталий Евфименко и Дильшод Курбанов.

«Этот турнир был этапом отбора на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в августе в Беларуси, — добавили в федерации. — Нашу страну там представят пять человек».