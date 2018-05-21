15:03
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Спорт

В Кыргызстане таэквондисты сразились за титул сильнейшего

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

Как отмечено, титул сильнейшего оспаривали 150 спортсменов из Бишкека, Шопокова, Сокулука, Балыкчи, Каракола, а также гости из Алматы. В командном зачете победил клуб «Стронг». На втором месте представители Балыкчи, на третьем — таэквондисты из Шопокова.

В личном зачете в своих категориях первенствовали Данияр Курманалиев, Милана Кудайбердиева, Никита Цой, Игорь Якушев, Виталий Евфименко и Дильшод Курбанов.

«Этот турнир был этапом отбора на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в августе в Беларуси, — добавили в федерации. — Нашу страну там представят пять человек».
Ссылка:
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионка по таэквондо: с турнира — на конкурс красоты
У Кыргызстана два «золота» на чемпионате Азии по таэквондо ITF
Таэквондисты выяснили, кто в Кыргызстане лучший
Таэквондисты из Кыргызстана произвели фурор в России
Кыргызстанец стал чемпионом России по таэквондо ITF
Таэквондисты из Кыргызстана завоевали четыре «золота» в России
Таэквондисты из Кыргызстана завоевали два «золота» в Казахстане
Таэквондисты из Кыргызстана завоевали 21 медаль на турнире в Фергане
Пять золотых медалей на Кубке СНГ по таэквондо — у кыргызстанцев
У кыргызстанок три золотые медали на чемпионате Казахстана по таэквондо
Популярные новости
Чемпионка по&nbsp;таэквондо: с&nbsp;турнира&nbsp;&mdash; на&nbsp;конкурс красоты Чемпионка по таэквондо: с турнира — на конкурс красоты
Чиновники и звезды шоу-бизнеса сразились на спортивной площадке Чиновники и звезды шоу-бизнеса сразились на спортивной площадке
Бусурманкул Абдибаит уулу: На&nbsp;турнире M-1 Challenge по&nbsp;ММА покажу красивый бой Бусурманкул Абдибаит уулу: На турнире M-1 Challenge по ММА покажу красивый бой
Гимнастки из&nbsp;Кыргызстана стали победительницами турнира в&nbsp;России Гимнастки из Кыргызстана стали победительницами турнира в России
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»