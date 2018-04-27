12:57
USD 68.64
EUR 83.54
RUB 1.10
Спорт

С мечом и веером. В Бишкеке провели чемпионат Кыргызстана по традиционному ушу

В Бишкеке подвели итоги чемпионата страны по традиционному ушу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в состязаниях участвовало более 200 спортсменов из столицы и регионов КР, а также из Казахстана. Они продемонстрировали владение шестом, мечом, саблей, хлыстом, веером и другими видами оружия.

Победителями и призерами в различных видах программы стали Жанболот Козубеков, Кокумбек кызы Элес, Рашид Маджун, Азирет Мусаев, Тимур Тарымов, Мария Абрамова, Валерия Бойко (все из школы ушу «Чжундао»).

Также отличились Акжол уулу Омурбек, Бакытбек уулу Руслан, Аскат Жолдошов, Адилет Касмакунов, Эмирлан Тологонов, Алина Минбаева (все из Федерации традиционного ушу Ошской области) и другие.

«По итогам соревнований сформируем сборную КР для участия в открытом чемпионате Европы, который пройдет в мае в Москве, и летних Азиатских играх, намеченных на август в Индонезии», — добавили в федерации.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Ушуисты из Кыргызстана покорили Москву
В Бишкеке прошел чемпионат по традиционному ушу
В Бишкеке провели состязания по традиционному ушу имени Замиры Байжановой
У кыргызстанцев восемь медалей на чемпионате мира по кунг-фу
Сборная Кыргызстана по ушу завоевала 20 медалей на турнире в Казахстане
Сборная Кыргызстана в десятке лучших в медальном зачете Исламских игр
В Кыргызстане прошел чемпионат страны по традиционному ушу
Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на турнире по ушу в Москве
В Бишкеке подвели итоги чемпионата города по ушу
В Бишкеке прошел фестиваль ушу «Рождение дракона»
Популярные новости
Команда мечты. Как отец восьмерых детей воспитал шахматистов-чемпионов Команда мечты. Как отец восьмерых детей воспитал шахматистов-чемпионов
Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по&nbsp;тайскому боксу Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу
Бахтияр Дуйшобеков: Играть за&nbsp;сборную Кыргызстана по&nbsp;футболу&nbsp;&mdash; большая честь! Бахтияр Дуйшобеков: Играть за сборную Кыргызстана по футболу — большая честь!
Дарья Маслова выиграла полумарафон в&nbsp;Душанбе Дарья Маслова выиграла полумарафон в Душанбе
Бизнес
Акция! Скидка до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Акция! Скидка до 15 процентов на смартфоны в магазинах O!Store
БТА Банк объявляет тендер на&nbsp;приобретение банкоматов БТА Банк объявляет тендер на приобретение банкоматов
Продолжается акция &laquo;Великая Победа&raquo; для абонентов MegaCom Продолжается акция «Великая Победа» для абонентов MegaCom
В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам