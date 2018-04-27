С мечом и веером. В Бишкеке провели чемпионат Кыргызстана по традиционному ушу

В Бишкеке подвели итоги чемпионата страны по традиционному ушу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в состязаниях участвовало более 200 спортсменов из столицы и регионов КР, а также из Казахстана. Они продемонстрировали владение шестом, мечом, саблей, хлыстом, веером и другими видами оружия.

Победителями и призерами в различных видах программы стали Жанболот Козубеков, Кокумбек кызы Элес, Рашид Маджун, Азирет Мусаев, Тимур Тарымов, Мария Абрамова, Валерия Бойко (все из школы ушу «Чжундао»).

Также отличились Акжол уулу Омурбек, Бакытбек уулу Руслан, Аскат Жолдошов, Адилет Касмакунов, Эмирлан Тологонов, Алина Минбаева (все из Федерации традиционного ушу Ошской области) и другие.

«По итогам соревнований сформируем сборную КР для участия в открытом чемпионате Европы, который пройдет в мае в Москве, и летних Азиатских играх, намеченных на август в Индонезии», — добавили в федерации.