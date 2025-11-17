08:39
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Спорт

Игры исламской солидарности. Кыргызстанцы завоевали три медали в ушу

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Накануне кыргызстанцы завоевали серебряную и две бронзовые медали в ушу.

В финале Аброр Хакимов (до 70 килограммов) уступил иранцу и стал серебряным призером Игр.

Темирлан Аманкулов (до 85 кг) и Каныбек уулу Дастан (до 60 кг) не смогли пройти стадию полуфинала, проиграв представителям Египта и Ирана соответственно. У них бронзовые медали.

Напомним, ранее сборная Кыргызстана завоевала три серебра и одну бронзу.

В Эр-Рияде с 7 по 21 ноября проходят VI Игры исламской солидарности по 19 видам спорта, включая 3 паралимпийские дисциплины. В них примут участие 90 спортсменов из КР. 
Ссылка: https://24.kg/sport/351106/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Спортсмены из Кыргызстана завоевали медали на Кубке Азии по ушу
Женская сборная Кыргызстана по ушу завоевала медали на турнире в Москве
Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по ушу
ММА, ушу-саньда и матч сборной по футболу. Соревнования с участием кыргызстанцев
В Бишкеке прошел юношеский турнир по традиционному ушу
Кыргызстанцы выиграли пять медалей на международном турнире по ушу-саньда
Спортивный календарь с 3 по 9 декабря
Спортивный календарь с 5 по 11 ноября
Кыргызстанцы победили на чемпионате Европы по ушу
С мечом и веером. В Бишкеке провели чемпионат Кыргызстана по традиционному ушу
Популярные новости
Кыргызстанец занял первое место на&nbsp;чемпионате мира FIDE по&nbsp;шахматам Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам
Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан
&laquo;Кубок Манаса&raquo; по&nbsp;футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран «Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран
Шевченко vs&nbsp;Жанг: круче не&nbsp;бывает, заявил президент UFC Дана Уайт Шевченко vs Жанг: круче не бывает, заявил президент UFC Дана Уайт
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
17 ноября, понедельник
08:35
Более 1,3 миллиарда сомов составил ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане Более 1,3 миллиарда сомов составил ущерб от чрезвычайны...
08:26
Игры исламской солидарности. Кыргызстанцы завоевали три медали в ушу
08:19
Глава кабинета министров Кыргызстана посетит Россию с рабочим визитом
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 ноября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 ноября: днем будет тепло
19:00
Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», киноновинки и фестиваль музыки
18:01
Драка водителей. Орунбеков назвал провокаторами распространяющих ложные данные
17:26
В Великобритании намерены ужесточить политику предоставления убежища
16:45
Технологию, позволяющую «общаться» с умершими родственниками, создали в США