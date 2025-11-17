Игры исламской солидарности. Кыргызстанцы завоевали три медали в ушу

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Накануне кыргызстанцы завоевали серебряную и две бронзовые медали в ушу.

В финале Аброр Хакимов (до 70 килограммов) уступил иранцу и стал серебряным призером Игр.

Темирлан Аманкулов (до 85 кг) и Каныбек уулу Дастан (до 60 кг) не смогли пройти стадию полуфинала, проиграв представителям Египта и Ирана соответственно. У них бронзовые медали.

Напомним, ранее сборная Кыргызстана завоевала три серебра и одну бронзу.

В Эр-Рияде с 7 по 21 ноября проходят VI Игры исламской солидарности по 19 видам спорта, включая 3 паралимпийские дисциплины. В них примут участие 90 спортсменов из КР.