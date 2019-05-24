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Спорт

В Бишкеке прошел юношеский турнир по традиционному ушу

В Бишкеке прошел юношеский турнир по традиционному ушу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в нем приняли участие 90 спортсменов-новичков, которые соревновались в трех возрастных подгруппах: 6-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет (мальчики, девочки). Они выступали в разных стилях и направлениях с различными видами оружия.

В групповом выступлении 10-12 лет сертификат завоевала команда из школы ушу «Чжун дао» (НЦДЮ «Сейтек»), 6-9 лет — команда из детско-юношеского клуба ушу «Молния» (ЦДТ «Шайыр балалык»).

В виде дуйлянь 10-12 лет все три места у команды школы ушу «Чжун дао» (НЦДЮ «Сейтек»), в группе 6-9 лет первое и второе место у команд клуба ушу «Айсулуу» (ОКГ «Эврика»), третье место разделили команды клуба ушу «Айсулуу» (ОКГ «Эврика») и детско-юношеского клуба ушу «Молния» (ЦДТ «Шайыр балалык»).
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